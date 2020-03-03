Долговая яма и "зеленый" кризис: как правительство хочет "улучшить" жизнь украинцам

Государственный угольный сектор Украины продолжает штормить. Сила шторма достигла таких масштабов, что становиться за штурвал и разруливать ситуацию пришлось президенту. На Всеукраинском совещании работников угольной отрасли, которое на днях прошло в столице, Владимир Зеленский пообещал погасить долги по зарплатам горнякам в течение двух месяцев, ликвидировать так называемый институт "смотрящих" за шахтами и даже разработать Нацпрограмму справедливой трансформации угольных регионов, которая не позволит работникам ликвидированных шахт (а от планов закрыть часть предприятий Кабмин не отказался) остаться без работы. Вытянут ли инициативы гаранта угольную отрасль из долговой ямы, разбирался "Апостроф".

Денег не хватит

Вопрос выплат задолженности по зарплатам горнякам стоит наиболее остро. По словам Владимира Зеленского, на данный момент сумма долга составляет 1 миллиард гривен. И если ничего не предпринять в ближайшее время, то за пару месяцев долг возрастет до 1,5 миллиардов.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рапортуют, что уже на этой неделе казначейство перечислит еще 654 миллиона гривен на зарплаты горнякам. Впрочем, полностью долги перед шахтерами эти деньги не закроют.

"Каждый месяц задолженность вырастает на 250 миллионов, - поясняет "Апострофу" глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. – А фактически добычи угля на государственных шахтах уже нет. Например, шахта "Капитальная" в Донецкой области. Отгрузки нет, так как уголь не берут. Склады ТЭС забиты российским углем, на рынке присутствует российская электроэнергия, и если в таком же объеме она будет поставляться на энергетический рынок Украины и далее, то почти 3 миллиона тонн собственного угля не будет использовано".

Но откуда возьмутся эти 654 миллиона?

"Если бы это были изменения в бюджет, за них же нужно было голосовать. То есть перекинут с каких-то других статей бюджета, - говорит "Апострофу" глава подкомитета по вопросам угольной промышленности комитета ВР по вопросам энергетики Михаил Бондарь. – Но еще при формировании бюджета мы предупреждали, что если не будут заложены средства для погашения задолженности за 2019 год и деньги на компенсацию себестоимости угля, а фактически на покрытие задолженности по зарплатам, то рано или поздно будут таскать деньги с других статей".

"Другие статьи", очевидно - это бюджетная программа по "Реструктуризации угольной отрасли". На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 1 миллиард 962 миллиона гривен. Но "реструктуризация" - всего лишь красивое слово. В реальности же деньги с этой бюджетной программы просто идут на выплаты горнякам.

Шахтеры перекрыли трассу с требованием погасить долги по зарплате Фото: unian

"Как и в предыдущие годы, реструктуризация качественно не проводится, накапливаются долги, и несколько раз в год традиционно перебрасывают эти деньги на частичное погашение задолженностей. Сейчас делают то же самое. Очевидно, бюджетный комитет на этой неделе примет такое решение, - добавляет Волынец. – Я, конечно, не против, чтобы эта схема работала, ведь хоть так выплачиваются заработанные шахтерами деньги, и жизнь в шахтерских городах начинает оживать".

Впрочем, 1,962 миллиарда гривен по программе реструктуризации все равно не хватит на зарплаты горнякам. Ведь в прошлом году эта же программа имела финансирование на 1,3 миллиарда больше.

"Все время говорили, что реструктуризация идет годами, а на самом деле ей только прикрываются. Выделяются сумасшедшие деньги, а шахты не закрывают и "кормушка" остается, - отмечает Бондарь. – Если в правительстве были уверены, что это такая "кормушка", то на ней хотели поставить крест. Но оказалось - либо в Кабмине ошибались, что это "кормушка", либо они ее просто возглавили. Ведь если хотели так серьезно взяться за дело и закрыть все нерентабельные шахты, то я не вижу, что идет работа в этом направлении".

С ветром и солнцем тоже проблемы

Очевидно, что если правительство хочет сэкономить, то без реальной реструктуризации угольной отрасли не обойтись. Президент уже поручил Кабмину разработать соответствующую комплексную программу и провести аудит на 33 государственных шахтах с тем, чтобы выявить неперспективные предприятия и ликвидировать их.

Безусловно, реструктуризация сопряжена со множеством проблем, главная из которых – куда деть шахтеров закрывшихся предприятий. А это около 40 тысяч человек.

Президент поспешил успокоить горняков. Мол, ни одно предприятие не закроется, пока не будет четкой уверенности, что все его сотрудники не получат другой работы с достойной оплатой. Найти другую работу шахтерам Зеленский поручил Минрегиону, где должны будут разработать Нацпрограмму справедливой трансформации угольных регионов.

Насколько "справедливо" в правительстве будут "трансформировать" угольные регионы, и будут ли вообще - покажет время. Но уже сейчас в Минэкоэнерго уверяют, что будущее не за углем, а возобновляемыми источниками энергии. Следовательно, в Украине необходимо развивать "зеленую" энергетику. Этот же приоритет записан и в энергетической стратегии Украины до 2035 года. Да только вот беда: на "зеленом" энергетическом рынке страны назревает серьезный кризис.

Солнечные батареи на территории Чернобыльской АЭСФото: Getty images

Дело в том, что всю возобновляемую электроэнергию у бизнеса покупает государство по завышенному, так называемому "зеленому" тарифу. И стране хорошо (в Украину идут инвестиции), и бизнесу неплохо (проекты быстро окупаются и начинают приносить прибыль). Однако в 2020 году, по прогнозам Минэкоэнерго, у госпредприятия "Гарантированный покупатель" (именно оно покупает "зеленую" энергию) может образоваться дефицитная дыра в размере 13,5 миллиардов гривен. И тогда либо дефолт по "зеленым" выплатам, что крайне негативно отразится на инвестиционной привлекательности государства, либо меры по спасению ситуации.

Одна из таких мер, которую и предлагают в Минэкоэнерго – повысить тариф для оператора систем передачи "Укрэнерго". На чьи плечи ляжет оплата повышенного тарифа догадаться не сложно: бизнеса и населения.

"Ну а за счет кого еще поднимать? Не будет же оператор за собственный счет покрывать повышенный тариф. Все повышения тарифов в конечном счете — это нагрузка на конечного потребителя", - говорит "Апострофу" директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Но, по словам президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, в этой ситуации возможны два варианта развития событий.

"С учетом того, что "Укрэнерго" - все же государственное предприятие, может быть принято решение, что оно не будет поднимать тарифы для населения. Вместо этого найдут какой-то компенсаторный механизм из госбюджета, - поясняет "Апострофу" Гончар. – Второй вариант – не важно государственное это или частное предприятие, если оно должно повысить тарифы, то переложит их на конечного потребителя. Если пойдут по первому пути, то это, конечно, будет популизм. Ведь в рыночных условиях нужно работать по правилам рынка. Но вопрос тарифов для людей чувствительный, поэтому я думаю, что первый вариант и выберут. По крайней мере, временно, на время проведения местных выборов".