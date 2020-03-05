Соцпомощь как в Эмиратах: зачем власть пиарится на новорожденных

Украинские парламентарии решили взять на вооружение лучшие практики ОАЭ, ЕС и выдали на-гора законопроект, согласно которому каждый украинец при рождении сможет получить от государства на свой депозитный счет 50 тысяч гривен. По мнению авторов законопроекта, новая социальная помощь должна улучшить демографическую ситуацию в стране и существенно повысить рождаемость. Что придумали нардепы и сработает ли это, разбирался "Апостроф".

Необычный депозит

Новую социальную помощь нардепы хотят назвать "Право на получение помощи ребенку на будущее". Статьей именно с таким названием предлагается дополнить действующий закон "О государственной помощи семьям с детьми".

Предполагается, что каждому новорожденному гражданину Украины из государственного бюджета станут единоразово выделять по 50 тысяч гривен, которые будут зачислены на депозитный счет. Банк, где будет храниться депозит, родители либо опекуны ребенка выберут сами. Пакет документов для получения такой помощи минимальный – свидетельство о рождении и обращение в органы соцзащиты населения по месту регистрации.

Однако снять эти деньги со счета ребенок сможет только по достижении им 18 лет. Впрочем, законопроект предусматривает ряд случаев, когда депозит может быть использован досрочно: на лечение ребенка, если других денег у родителей нет, для приобретения жилья для ребенка, если он лишился постоянного места жительства в результате форс-мажора, для получения образования и в случае, если родители от имени ребенка решат вложить деньги в инвестиционный фонд либо в накопительную программу страхования жизни.

Во всех остальных случаях трогать деньги нельзя. А если ребенок умер, не успев распорядиться своим депозитом, то деньги возвращаются в государственный бюджет.

На первый взгляд, такая законодательная инициатива выглядит фантастически и в сессионном зале вряд ли найдет поддержку. Однако парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта неожиданно поддержал законопроект. Правда, с некоторыми оговорками: депозиты должны открываться только в государственных банках, сумму выплаты привязать к прожиточному минимуму, а норму о том, что депозит можно снять досрочно, для инвестирования в фонд или программу страховки комитет порекомендовал исключить.

Сколько это стоит

Впрочем, главный вопрос к инициативе – даже не в технических нюансах, а в том, где взять на это денег? А денег нужно немало. Подсчитаем: согласно данным Минюста, в 2019 году в Украине родилось 310 тысяч малышей. Таким образом, если нардепы поддержат законопроект, а президент его подпишет, годовой бюджет депозитной программы для детей будет составлять около 15 миллиардов гривен.

Многодетная семьяФото: unian

"Точнее 15 миллиардов 700 миллионов гривен в год, – говорит "Апострофу" автор законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко. – Где их брать? В первую очередь, мы сейчас будем принимать ряд законопроектов, которые должны повлиять на доходную часть бюджета. Я и сам подавал законопроекты, которые будут влиять на развитие бюджета. Это законопроект о стартапах, индустриальных международных парках и другие".

Допустим, деньги в казне все же найдутся, и депутаты проголосуют за законопроект в 2020 году. В таком случае, первые выплаты по депозитам будут только через 18 лет, то есть в 2038 году. Что можно будет купить через 18 лет на 50 тысяч гривен – сказать проблематично.

"Например, ребенок, от которого отказалась мама в 2005 году, получает государственную помощь себе на карточку – 8 тысяч гривен (такая сумма была установлена в 2005 году как помощь при рождении ребенка, – "Апостроф"), которые он может снять в 18 лет, – поясняет "Апострофу" эксперт по правам детей Людмила Волынец. – Но что такое было 8 тысяч в 2005 году и сейчас? Тогда это было 1,5 тысячи долларов, а сейчас – это 300 долларов. Это конкретный пример подобной инициативы. При тех проблемах, которые у нас есть с национальной валютой, презентовать такие программы нет особого смысла. Это красивый пиар. Если сегодня наш законодатель вложит 50 тысяч гривен, что равно 2 тысячам долларов, то через 18 лет это будет приблизительно 200 долларов. Такие выплаты являются затратными, но они ни на что не влияют. Допустим, сделали бы медицинскую страховку, включили бы туда, например, стоматологию. И то было бы больше толку".

Правда, депозит на то и депозит, чтобы на него набегали проценты, а это значит, что в теории, через 18 лет человек получит не только тело депозита, но и бонусы к нему.

"С 50 тысяч гривен, при 10% годовой депозитной ставки, через 18 лет человек получит 277 тысяч гривен", - подсчитал Гривко.

Хорошо, если все эти 18 лет инфляция будет держаться на уровне 2019 года – 4,1%. Тогда проценты по депозиту действительно дадут возможность прирастить капитал. Но, например, в 2017 году инфляция составляла 13,7%, а в 2015 и вовсе 43,3%. Таким образом, если инфляция будет выше процентной ставки все 18 лет, то никакого реального заработка не будет.

Через 18 лет человек получит не только тело депозита, но и бонусы к немуФото: unian

Впрочем, Сергей Гривко призывает не включать режим "зрадофила".

"Если родители будут подталкивать политиков развивать экономику, и гривна будет укрепляться, то сумма, понятно, будет меняться. Это уже мировоззрение – кто верит в развитие страны и у кого есть немного отчаяние", - резюмировал нардеп.

Может не сработать

Но какая бы сумма в итоге не капнула на счет через 18 лет, по словам ведущего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Павла Шевчука, глобально инициатива нардепов не повлияет на демографическую ситуацию.

"В долгосрочной перспективе это точно не сработает. Во-первых, это совсем не та сумма, которая ощутима. Есть смысл такой инициативы только для исправления возрастной структуры населения. Она у нас очень нарушена. Например, поколение 2001 года почти в два раза меньше, чем поколение средины 80-х. Это неблагоприятно для сферы услуг, социальной сферы, рынка труда, так как резко изменяется численность лиц, которые выходят на рынок труда, – отмечает в комментарии "Апострофу" Шевчук. – Тут как с детскими садиками: сначала их было много, потом упала рождаемость, и часть из них оказалась ненужными, их закрыли, а потом вдруг садиков стало мало. В 2025-2030 году репродуктивный потенциал будет очень низкий, ведь поколение начала двухтысячных численно просто маленькое, соответственно и рождаемость у этих людей будет маленькая. В таком случае, есть смысл направить дополнительно денег, чтобы хоть немного больше людей родилось в 2025-2030 годах. Но для глобального увеличения рождаемости нужно, конечно, чтобы человек видел перспективы в стране, понимал, что у него будет работа, а для этого нужен рост экономики".