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Снег еще будет: синоптики удивили зимним прогнозом на ближайшие дни

Теплая погода сменится мокрым снегом и морозом

Артур Гор пятница, 27 марта 2020, 15:42
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Теплая погода сменится мокрым снегом и морозом Фото: Getty Images

Ближайшие несколько дней погода будет удивлять украинцев. По прогнозам синоптиков, в страну идет значительное потепление, но характер его будет кратковременным. Сразу после волны тепла в Украину вернется "минус" и даже снег. Какой будет погода в ближайшие дни, узнавал "Апостроф".

Уже в пятницу, 27 марта, в Украину вернулось тепло. Практически по всей стране днем воздух прогрелся до 15-17 градусов.

Однако ночь будет холодной - от 0 до 2 градусов с отметкой "плюс".

В субботу, 28 марта, погода останется практически неизменной: день будет облачный но сухой, а температура воздуха во всех регионах Украины, как дневная, так и ночная, поднимется. Днем будет до 15-17 градусов, а ночью - около +3+5.

В воскресенье, 29 марта, также без особых сюрпризов. Только на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди, на остальной же территории облачно, но сухо.

Температура воздуха днем на юге и в центре поднимется до 14-17 градусов тепла, а ночью опустится до 2-5 градусов с отметкой «плюс».

На востоке, западе и севере Украины днем столбики термометров покажут от 12 до 15 градусов тепла, а после захода солнца будет от +2 до +4 на востоке и севере и от 0 до +2 градусов тепла на западе страны.

Прогноз погоды на 28 марта
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Прогноз погоды на 29 марта
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Прогноз погоды на 30 марта
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Прогноз погоды на 31 марта
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Прогноз погоды на 1 апреля
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А вот в понедельник, 30 марта, погода изменится просто кардинально.

На севере и западе Украины ожидаются осадки. Но не просто осадки, а мокрый снег с дождем. Кроме того, на Западной Украине в этот день будет прохладнее всего: от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза, как днем, так и ночью. Немного теплее будет на севере: от +2 до +4 градусов днем и такая же температура воздуха сохранится в ночное время суток.

От 5 до 7 тепла днем и около 3-5 градусов выше нуля ночью стоит ожидать в центре. А вот на юге и востоке будут держаться весенние температуры: +12+14 в дневное время суток и около 3-5 градусов тепла после захода солнца.

Но уже в последний день марта похолодает по всей Украине. От +2 до +5 градусов днем столбики термометров покажут во всех регионах страны. Ночью на юге и востоке от 3 до 5 градусов тепла, а на севере, западе и в центре от 1 до 3 градусов мороза. Кроме того, в этот день пройдут кратковременные дожди по всей территории Украины.

Тепло, по прогнозам синоптиков, в страну вернется 2-3 апреля. А с 16-17 апреля ожидается настоящая весенняя жара 20+.

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