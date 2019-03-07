Волшебник с севера и голый король: чудеса Лиги чемпионов

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов принесли как минимум два сенсационных результата. Во-первых, мадридский "Реал", выигравший три предыдущих розыгрыша ЛЧ, после победы в Амстердаме потерпел сокрушительное поражение от "Аякса" дома. Во-вторых, один из богатейших клубов мира ПСЖ после уверенной победы в Манчестере дома был бит "красными дьяволами", пусть и не без помощи VAR. Вообще технология видеоповторов применялась в каждом матче и решила судьбу двух противостояний.

Свои мнением о матчах вторника и среды с "Апострофом" поделился главный редактор журнала "Футбол" АРТЕМ ФРАНКОВ.

Я по-разному отношусь к матчам, которые были сыграны в Лиге чемпионов во вторник и среду.

Увиденное в матче "Реал" - "Аякс" - не совсем сенсация, так как был ряд обстоятельств, которые сработали в пользу нидерландского клуба. Первое - выходка Серхио Рамоса. Я думаю, что он сам себя уже казнил за это. Безусловно, его не хватало на поле со страшной силой, и это при всех его недостатках. Несмотря на то, что он не такой уж сильный защитник. Второе, на мой взгляд, "Реалу" не повезло. Если бы на 4-й минуте Варан с шести метров попал не в перекладину, а чуть пониже, то расклад в матче был бы несколько иным.

По моментам "Реал" не так уж и уступил "Аяксу", если уступил вообще. Третье обстоятельство - великолепная игра "Аякса", и прежде всего Душана Тадича. Ему уже 30 лет и он никогда в жизни так не играл. То, что он сделал при втором голе - высший пилотаж. Мне страшно за сборную Украины в отборочном турнире Евро-2020, если Тадич так сыграет за сборную Сербии.

Далее мы уже берем глобальные обстоятельства. Мы знаем, что "Реал" стал играть намного хуже, Флорентино Перес (президент "Реала", - "Апостроф") провалил селекцию, у команды большие проблемы. На это также наложились и две травмы, которые получили Васкес и Винисиус, который был одним из лучших игроков клуба в последних матчах.

Таким образом, победа "Аякса", несмотря на всю ее громогласность, имеет логику и логичное воплощение. Счет 4:1 выглядит достаточно крупно, но в целом объяснимо. Возможно, никто не ожидал ничего подобного из-за магии имени "Реала". Это второй раз в истории, когда "Реал" не вышел в следующий раунд плей-офф после победы в первом матче. Но если вспомнить, кто был первый соперник, то тогда это было еще более необъяснимо, так как им был датский "Оденсе". Поэтому у "Реала" такие провальные периоды случаются. Сейчас клуб вступил в такую полосу, из которой, конечно, выберется. Но с кем в качестве руководителей и какими способами, за этим будет интересно понаблюдать.

Здесь уже логика никакая не подходит и нужно искать нечто сверхъестественное. ПСЖ привез три гола сам себе, имея тотальное преимущество по игре, прежде всего во владении мячом - 72 на 28 процентов, а порой оно доходило до 80 процентов. Поверить в тот момент в успех "МЮ" было невозможно. Здесь приходится говорить то ли о какой-то невероятной магии Уле-Гуннара Сульшера, не знаю, тролль он или еще какой-то волшебник с севера, либо о каком-то проклятии ПСЖ, который умудрился вылететь после победы над "Барселоной" со счетом 4:0 (проиграв 1:6 на "Камп Ноу", - "Апостроф"), а сейчас ухитрился проделать нечто в том же духе.

Тогда был тренером Унаи Эмери, а сейчас Томас Тухель, и произошло ровно тоже самое. У "МЮ" сейчас травмированы около 10 игроков основного состава, в запасе было пять футболистов из академии, и некоторые из них появились на поле. Но при этом всем манкунианцы забили решающий гол.

В противостоянии "Боруссия" - "Тоттенхэм" все было решено в первом матче, который завершился с достаточно неожиданным результатом. "Тоттенхэм" не настолько сильнее "Боруссии", чтобы громить ее со счетом 3:0. Но почти каждый сезон отмечается печальными концовками тренерских сказок. К примеру, "Боруссия", лидирующая в Бундеслиге, успешно выступала в Лиге чемпионов, все восторгались работой Люсьена Фавра. Но теперь команда свалится на свое положенное место в чемпионате Германии, вылетела из Лиги чемпионов и все. Никто больше ничего хорошего в работе Фавра находить не будет.

Мне жаль эту сказку, за ней наверняка последует окончание сказки "Тоттенхэма", так как этот клуб итак работает сейчас на 120 процентов. То, что делает Маурисио Почеттино - это гениально. Он проклинает все на свете, так как руководство клуба его подставляет: ноль селекции, проблема со стадионом. Почеттино вынужден выжимать все, что у него есть, и добился выдающегося успеха. На мой взгляд, Почеттино сейчас - тренер номер один.

Римский клуб откровенно проваливает сезон. Я думаю, что Эусебио Ди Франческо вылетит из клуба, если не по ходу, то по окончании сезона. В "Роме" также закончилась сказка, нужно очень серьезно обновлять состав. Поэтому победа "Порту" абсолютно логична. Причем "Порту" нужно сделать комплимент, так как они потерпели важнейшее, и судя по всему решающее поражение в чемпионате Португалии дома от "Бенфики", но сумели добиться выдающейся победы над "Ромой". И вообще то, что "Порту" прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, является пределом возможностей для клуба, учитывая его финансовые и кадровые возможности.

О системе VAR

Меня лично пугает, что во всех четырех матчах Лиги чемпионов, состоявшихся во вторник и среду, пришлось использовать эту систему. Арбитры просто начинают перекладывать ответственность на видеоассистента. Мне сложно сказать, если рука, значит рука. Трактовка правил с попаданием мяча в руку до сих пор остается одной из самых туманных в современном футболе. Судья имел право посчитать, что игра рукой была (эпизод с назначением пенальти на последней минуте матча ПСЖ - МЮ, - "Апостроф").

С помощью VAR был забит решающий мяч в противостоянии "Порту" - "Рома". VAR пытались применять в матчах "Боруссия" - "Тоттенхэм Хотспур", а также "Реал" - "Аякс". В последнем, к счастью, VAR лишь подтвердил первоначальное решение арбитра. Меня это пугает. Я считаю, что слишком обильное применение VAR - худшая антиреклама для системы. По большому счету, это главный и единственный недостаток этой системы - у судей атрофируется чувство ответственности.