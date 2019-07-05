Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Велогонщица АННА СОЛОВЕЙ стала героиней Европейских игр в Минске, завоевав золотую медаль в гонке по очкам. Однако в СМИ она приобрела огромную популярность после скандала с президентом Федерации велосипедного спорта Украины (ФВУ) Александром Бащенко, который позволил себе грубые высказывания в адрес спортсменки в Facebook. Позже министр спорта Игорь Жданов выразил поддержку Соловей и пообещал разобраться с Башенко. Тот начал угрожать Анне в эфире одного из телеканалов, а 4 июля в Киеве состоялся митинг в поддержку спортсменки. В тот же день "Апостроф" встретился с Анной Соловей.

В интервью нашему изданию Анна поделилась впечатлениями от Минска, рассказала о скандале с Башенко и проблемах велоспорта в Украине.

- Давайте начнем с победы на Европейских играх. Как вам атмосфера в Минске?

- Игры просто безумные. Невероятный фестиваль, феерия эмоций, улыбок, сияние. Очень теплые эмоции. Я очень благодарна волонтерам, которые проделали просто колоссальную работу, аматорам, которые бегали в огромных плюшевых костюмах лисиц - это, пожалуй, страшные нагрузки.

- Если говорить не об эмоциях, а именно об организации. Насколько все было организовано?

- Минск нас удивил. Все было на очень высоком уровне.

- Могла бы Украина претендовать на организацию соревнований такого уровня?

- Украина? Нет. Мне очень болезненно это говорить, но до Минска, до столицы как таковой, нам еще очень далеко. У нас нет арен. Поэтому им было гораздо проще все организовать. Им не нужно было строить (спортивные) деревни, потому что мы жили на территории медицинского института. В той деревне проживают студенты. Все чисто и очень красиво. Как я понимаю, им не нужно было строить, а только обновить здания и объекты. Все эти стадионы уже были, как, например, минский велодром. У нас нет такого - и не знаю будет ли.

- А где вы тогда тренируетесь?

- Мы тренируемся во Львове - это закрытый трек, но он протекает и очень старый. Но я очень горжусь нашим киевским велодромом. От открытый, бетонный. И это сооружение может принимать соревнования высокого ранга, например, Чемпионат Европы среди юниоров или какие-то другие молодежные соревнования. А что касается чемпионата мира - не знаю проводится он на открытых и бетонных велодромах. Так же у нас нет легкоатлетических арен, беговых дорожек, велотреков, арены для конькобежного спорта, точнее современного Дворца спорта.

- Конечно не можем не обойти ваш конфликт с президентом Федерации велоспорта. Вы понимаете, почему он вообще позволил себе хамское поведение в отношении спортсмена? Вы для себя это как-то объясняете?

- Я не могу комментировать его поведение - могу отвечать только за себя. Не знаю, почему он так себя ведет. Наверное потому, что не боится. У него, наверное, нет никакого страха перед устранением его с должности. Вообще, если зайти на сайт федерации, то там есть много нарушений. Например, Устав федерации публично не опубликован. То есть я, как атлет, не знаю, что там прописано, какие вообще я имею права в федерации. Я даже не знаю, как проходят выборы президента, потому что они являются закрытыми. Спортсмены на выборах, конечно, не присутствуют и не имеют права голоса.

- А как должны проходить выборы?

- Я не знаю, что правильно в этой ситуации. Мне кажется, там есть 20 человек с "лицензиями", но это не должно так звучать. Есть какой-то членский взнос и тогда ты имеешь право голоса - я так это поняла.

Например, я или тренер, который готовит меня, готовит чемпионов - не имеет права голоса. Можно сказать так - "простые смертные" не имеют права голоса.

- А вы общались с Башенко до этого?

- Был инцидент, но не настолько масштабный. Тоже в Facebook, в комментариях, была перепалка. И прозвучала фраза "да ваша сборная Украины - это свинарник". Я была ошарашена. Не знаю вообще, как он мог такое сказать за всю сборную. Вот такой он человек.

- После публичной огласки он как-то пытался выйти с вами на контакт?

- Нет. Наверное он думал, что это безрезультатно.

- Не боитесь угроз с его стороны?

- Не боюсь угроз. Видимо поэтому он и не звонит, потому что думает, что это безрезультатно. Принципиально просто. Так не должно быть.

- После этой ситуации многие приняли вашу сторону, в частности немало правозащитников предложили вам свою юридическую помощь. Намерены отстаивать свои права?

- Сейчас была конференция в Министерстве, и не все так легко. Возможно мы будем подключать юридические лица.

- То есть вы все-таки намерены привлечь его к какой-то ответственности?

- Конечно, это нельзя так просто оставлять.

- А кто из федерации поддержал позицию Башенко?

- Не знаю. От федерации публичное высказывание опубликовал лишь вице-президент Андрей Гривко (профессиональный велогонщик). От других ничего - ни звонков, ни поддержки. Я в Министерстве старалась на камеры призвать - вы видите что творится, почему вы молчите. Вы являетесь членами федерации и имеете право голоса, чего вы боитесь?

- А чего боятся? У него вообще есть какой-то авторитет в федерации?

- Я думаю да. Где деньги, там много авторитета, а он - не знаю.

- Какие у вас дальше планы в команде? Если, например, Башенко останется во главе федерации.

- Он не имеет права меня никуда выгонять или отбирать какие-то контракты и лицензии.

- До какого года у вас контракт с Министерством?

- Контракт заключается ежегодно. Если у меня есть результаты, то контракт должен быть продлен без проблем. А я заключаю контракт только с Министерством, гособеспечением. Мне нечего бояться.

- Еще каким-то образом Министерство выразило вам свою поддержку?

- У меня была встреча с министром. Была создана группа по поддержке этого вопроса и он взят на повестку дня. Будут связываться с Гривко и решать этот вопрос.

- Почему именно с Гривко, а не Башенко?

- Потому что с Башенко нет смысла выходит на связь. Он неадекватен, вы сами видели. Если вы можете посмотреть его интервью, он там даже был в состоянии алкогольного опьянения. Они вообще не видят смысла ему звонить.

- А какую роль федерация играет в жизни спортсмена? В чем конкретно она помогает?

- С сегодняшнего диалога я поняла, что федерация имеет такие рычаги, как подпись участия атлетов на международных соревнованиях. То есть я не смогу выступить на чемпионате Европы или мира, или на олимпийских играх, если она не подпишет. А всем, что у меня есть, меня обеспечило государство - экипировка, велосипеды, запчасти, сборы, выезды, билеты, гостиницы.

- То есть обвинения, о которых писал Башенко - неправда?

- Он действительно выдал мне велосипед. Но мы не знаем, действительно ли он купил его за свой счет. Возможно были какие-то махинации. Да, я ему благодарна за этот велосипед. Но он постоянно освещает это - это я тебе купил велосипед, это я тебе дал призовые четыре года тому.

- Поддерживаете ли инициативу расторгнуть контракт министерства с этой федерацией, чтобы ее аннулировать и создать новую?

- Там все не так просто. Это очень важный вопрос. Как его можно конкретно решить, чтобы не навредить нам, атлетам - я не знаю. Все должно быть в соответствии с законодательством Украины. Я не знаю, что будет и как оно должно быть - и, главное, чем закончится.

- А общались ли вы с другими спортсменами? Кто мог бы возглавить федерацию?

- Это очень важный вопрос. Президент федерации - это очень ответственная должность. Мне кажется, что на этой должности должен быть такой человек, который хотя бы занимался этим видом спорта, который знает его глобально - не только поверхностно, но и изнутри. Который возможно всякие конфликты будет сглаживать, будет поддерживать спортсменов, атлетов, тренеров, не будет угрожать. Мне кажется, президент Федерации должен быть не ниже уровня Ярослава Поповича. Как может быть президент федерации уровнем ниже?

- Как вообще поддерживается велоспорт в Украине?

- Все в рамках бюджета, но там также есть много махинаций. На что способна моя страна, то она и делает. Но вот такой факт - Министерство опубликовало, как были потрачены средства. Например, название велосипеда и сумма, которую они выделили на его приобретение. Самое интересное, что на ту сумму можно было купить 2 или 3 таких велосипеда. А купили один и дороже.. Можно ли это назвать нецелевым использованием? Не знаю. Но непонятен сам процесс закупки.

- В велоспорте в последний раз Украина завоевывала медали на Олимпийских играх в 2008 году. Что можно было бы сделать, чтобы спортсмены могли чаще завоевывать олимпийские медали?

- Поддерживать их как морально, так и материально. Только поддерживать.

- Как готовитесь? Готовитесь уже к Олимпийским играм?

- Сейчас у меня отпуск. Планирую хотя бы на неделю поехать куда-то отдохнуть. И буду начинать снова готовиться - к Чемпионату Европы.

- Вы готовитесь в течение всего года?

- У меня есть этапы подготовки. Например, сейчас я могу отдыхать и даже не садиться на велосипед. Но когда у меня остается месяц-два-три до старта, я каждый день готовлюсь. А зимой у меня уже более насыщенный режим - три тренировки в день, сборы, потому что идет зимняя подготовка на весь летний сезон.

- Вы подсчитывали для себя, сколько откатали километров?

- Я занимаюсь 14 лет. Я сбилась сейчас со счета поддержки болельщиков и журналистов, которые обращались ко мне по этому инциденту. Мне уже начала писать моя бывшая команда из Нидерландов, девушки из команды. Они по ходу начали переводить всю эту ситуацию или у них уже есть какая-то информация об этом скандале. Были посты и смс - мы гордимся, что ты не молчишь, отстаиваешь свои права и мы когда-то были в одной команде.