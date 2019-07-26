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​"Газовый" план России по Украине: появилась реакция "Нафтогаза"

пятница, 26 июля 2019, 15:48
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Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия намерена добиваться от Украины заключения краткосрочного контракта на транзит газа в Европу после 2019 года в надежде завершить строительство обходных газопроводов.

Об этом он написал в своем Facebook.

Он напомнил, что в январе представители Украины, России и Евросоюза провели в Брюсселе трехсторонние переговоры о перспективах транзита российского газа после истечения газового контракта в конце 2019 года.

Европейская сторона выразил России свое видение нового контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом". В соответствии с ним, контракт должен быть подписан на срок свыше десяти лет, а объемы - быть привлекательными, в том числе с точки зрения инвесторов, которых будут приглашать для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины.

"Было бы желательно, чтобы "Газпром" ответил официально на предложение Еврокомиссии. Если "Газпром" не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями. Например, готов ли "Газпром" на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории РФ. Мы его внимательно рассмотрим", - написал Витренко.

Он напомнил, что украинская сторона заинтересована в продолжении транзита и занимает конструктивную позицию.

"Это еще раз доказывает, что пока или единственными рычагом влияния на сохранение любого транзита через Украину является остановка строительства "Северного Потока-2". Надеюсь, на это обратят внимание в Европы, в частности в Германии. Ну и еще раз попутно благодарим Данию", - отметил Витренко, намекая на отказ Дании дать оператору "Северного потока-2" разрешение на прокладку магистрали через территориальные воды страны. Проволочка не позволила России завершить строительство трубопровода до истечения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" в конце 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", Украина готова договариваться с Россией о сохранении транзита газа через свою территорию, не дожидаясь сентября.

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