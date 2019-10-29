Представитель ДТЭК обвинил АМКУ в необъективности

На сегодняшний день невозможно говорить об объективном определении доли участников на каждом из сегментов рынка электроэнергии и делать выводы о возможном наличии монопольного положения.

Об этом написала директор по коммуникациям компании ДТЭК Энерго Ирина Милютина в Facebook.

"В СМИ разворачивается новая волна обсуждения якобы "монополизма" ДТЭК. Поводом стало распоряжение АМКУ о начале рассмотрения дела по признакам нарушения "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции" - пишет Милютина.

Представитель ДТЭК объясняет, почему Антимонопольный комитет не имеет аргументов для дела о якобы нарушении "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

"Главный индикатор рыночной цены - рынок "на сутки вперед" работает в тех же условиях, как и предыдущий рынок, в пределах полного админрегулирования путем установления граничных цен и внедрения спецобязательств в гипертрофированных объемах. По данным оператора рынка, в августе-сентябре наибольшая доля в структуре заявок на продажу на рынке на сутки вперед была у Гарантированного покупателя - 50-52% от общего объема заявок. На втором месте был НАЭК "Энергоатом" с долей 15-19% и только на третьем - все производители ТЭС с суммарной долей 15-18% на всех. Поэтому любые обвинения о якобы доминирующем положении отдельного участника рынка (кроме Гарантированного покупателя, на которого государством возложены спецобязательства) на рынке на сутки вперед или на внутрисуточном рынке абсолютно безосновательны" - поясняет директор по коммуникациям компании ДТЭК Энерго.

Специалист обратила вниманиена ряд проблем, которыми сопровождается работа нового рынка электроэнергии.

"Балансирующий рынок хоть и работает, но три месяца подряд не имеет окончательных данных о результатах (как по объему, так и по ценам). Рынок вспомогательных услуг вообще не работает, а цены услуг такого рынка переведены к цене РСВ, что искажает действительное ценообразование", - описала ситуацию Милютина.

Она отметила, что системный оператор за три месяца не публиковал данные по обобщению прогнозного и фактического спроса, доступности и фактического использования генерирующих мощностей и электроустановок потребления, способных к регулированию, доступности и использования сети и сечений, балансирующей электроэнергии и резервов мощности, которые должны быть обнародованы в соответствии с Законом "О рынке электрической энергии". Она считает, что при таких условиях нет оснований говорить о монопольном положении какой-либо компании на рынке, поскольку объективно определить доли участников на каждом из его сегментов невозможно.

"По факту трех месяцев, в течение которых менялись условия предоставления услуг общественного интереса, не работал сегмент рынка вспомогательных услуг, нет полной картины по объему небалансов и не определены реальные объемы потребностей участников рынка, а не в разы завышаемые от потребности заявки, которые подаются на РСВ/ВСР. А значит и невозможно говорить об объективном определении доли участников на каждом из сегментов и, тем более, - делать выводы о наличии монопольного положения", - резюмировала директор по коммуникациям ДТЭК Энерго.

Милютина не исключает, что регуляторные органы вместо конструктивных действий вынуждены искать "крайнего" под давлением политиков-популистов.

"Вместо того, чтобы спокойно работать над устранением проблем в рынке, привлекая к этому заинтересованные стороны, под воздействием популистских лозунгов и давления, регуляторные органы нацелены на поиск "врагов народа". Это большая проблема не только для тех, кого этими врагами хотят назначить, но и для всей энергетики страны", - написала она.

В конце 2018 Антимонопольный комитет принял решение, которым признал, что компания "ДТЭК" не является монополистом в Украине.