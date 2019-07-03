​Почему Чехия объявила "войну" российским авиаперевозчикам: названа причина

Причиной отмены части рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Прагу во вторник, 2 июля, стало требование Минтранса РФ допустить на линию Москва-Прага третьего российского перевозчика.

Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, глава департамента гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова 27 июня направила своему коллеге из чешского Минтранса Зденеку Елинеку письмо, в котором предложила на выбор три решения. Так, Czech Airlines могла получить четыре частоты в неделю для полетов Прага—Сеул на постоянной основе, если Чехия согласится увеличить число российских перевозчиков на маршруте Москва-Прага с двух до трех. При этом чешская сторона может либо распределить новые частоты на этом направлении среди действующих перевозчиков, либо назначить третью авиакомпанию со своей стороны.

Хотя сейчас в Чехии в целом работают пять авиакомпаний, право на полеты между Москвой и Прагой имеют только национальный перевозчик Czech Airlines и бюджетная Smart Wings. Оставшиеся три - Silver Air, Travel Service Airlines, Van Air Europe - выполняют чартерные перевозки.

Российские авиакомпании летают в Чехию гораздо больше. "Аэрофлот" выполняет из Шереметьево в Прагу шесть рейсов в сутки. Авиакомпания "Россия" летает из Пулково в Прагу 10 раз в неделю, из Внуково в столицу Чехии - два раза в неделю. "Победа" летает из Внуково в аэропорт Карловых Вар один раз в неделю. "Уральские авиалинии" летают из Жуковского в Прагу один раз в сутки.

По словам собеседников "Коммерсанта", добавление третьего перевозчика на линию не принесет чешской стороне никакой выгоды.

В ответном письме, датированном 28 июня, Зденек Елинек просит госпожу Петрову предоставить чешской стороне еще три недели. По словам источников "Коммерсанта" в отрасли, эта просьба не нашла отклика у чиновников Минтранса России о они прибегли к шантажу: в случае отказа российская сторона обещала не продлевать Czech Airlines временное разрешение на полеты из Праги в Сеул по кратчайшему транссибирскому маршруту над территорией России, срок действия которого истекал 1 июля. Вместо этого им предложили альтернативный южный маршрут, который длиннее транссибирского. Выполнение полетов по этому маршруту невозможно без дополнительной посадки.

В связи с этим чешские авиавласти решили вернуться к соглашению о паритетном сообщении с Россией, оставив только по два рейса между Москвой и Прагой для Czech Airlines и "Аэрофлота". Из-за этого 2 июля "Аэрофлот" был вынужден отменить часть дополнительных рейсов, также рейс в Прагу отменили "Уральские авиалинии" из Жуковского.

Но уже в течение дня было решено временно восстановить статус-кво до 7 июля, чтобы провести переговоры. Если они не достигнут успеха, ситуация вернется к паритетному варианту (по два рейса с каждой стороны).

Как сообщал "Апостроф", 5 мая в России произошла авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet-100, унесшая жизни 41 человека.