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В Украине заявили о подписании с Беларусью контрактов на огромную сумму

пятница, 04 октября 2019, 15:19
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Во время Второго форума регионов с участием Беларуси и Украины, который стартовал в Житомире, между бизнесом подписаны контракты на более чем полмиллиарда долларов США.

Как сообщили в Торгово-промышленной палате Украины, в Житомире прошли бизнес-переговоры и подписания деловых контрактов и соглашений.

"Беларусь – очень важный торговый партнер Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши). Для нас очень важно, чтобы Украина и Беларусь наладили тесное торговое сотрудничество и восстановили объемы товарооборота. В планах на этот год – цифра не менее 8 миллиардов долларов", - заявил президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.

По его словам, переговоры Беларуси и Украины в Житомире станут существенным шагом вперед в расширении объемов взаимной торговли и номенклатуры украинского экспорта.

Напомним, что в Украине нашли точное объяснение заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко об урегулировании конфликта на Донбассе без участия США.

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