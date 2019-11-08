RU  UA

пятница, 8 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 ноября

12:38
Ким Кардашьян поделилась секретом безопасности в соцсетях: ее совет пригодится каждому
12:23
Могу себе позволить: Даша Астафьева показала роскошные формы в откровенном корсете
11:53
Дело переходит в политическое поле: адвокат рассказал о деталях следствия против Клименко
11:35
Авторы сериала "Очень странные дела" показали смешные подборки неудачных дублей: видео
11:15
Эшли Грэм раскрыла пол своего первенца: кого ждет известная plus-size модель
10:15
Скандальная MARUV выпустила трек из нового альбома: фаны назвали его мистическим
09:22
Уилл Смит записал смешное, но важное послание о профилактике рака
08:48
В украинском скандале с Трампом всплыли "порохоботы"
07:00
Сытная лазанья за час: пошаговый рецепт отменного блюда итальянской кухни
04:22
Может ли Россия пойти на открытое военное вторжение в Украину: озвучен прогноз

7 ноября

22:26
Суд принял новое решение по нардепу Дубневичу
20:16
Друзья вышли в поле искать потерянное кольцо, но их находка заставила забыть о нем напрочь
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гривна продолжает укрепляться: свежий курс и инфографика за последние месяцы

пятница, 08 ноября 2019, 11:11
переглянути новину українською

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют на пятницу, 8 ноября. Доллар подешевел еще на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс валют установлен на таком уровне: 24,52 гривен за доллар; 27,16 гривен за евро; 0,38 гривен за российский рубль.

Как свидетельствует опубликованная инфографика, доллар просел до минимума со средины октября и опускается все ниже психологической отметки в 25 гривен. За первую неделю ноября гривна укрепилась по отношению к доллару на 30 копеек.

Курс евро сегодня тоже потерял в цене, подешевев на 19 копеек после снижения на 11 копеек на день раньше. Темпы падения евро, как свидетельствует инфографика, превышают скорость удешевления доллара.

Стоит отметить, что ранее аналитики прогнозировали - на этой неделе курс доллара к вернется к отметке 25 гривен, несмотря на то, что в последнее время гривна показывает умеренную динамику роста, а также укрепляется относительно всех валют.

Как сообщал "Апостроф", правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, так и более оптимистический.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Госбюджет-2020, версия 2.0: рекордная цифра для Минобороны и сокращение расходов на субсидии

Олимпиада в Мариуполе: что нужно для привлечения инвестиций в Украину

Благими намерениями: к чему приведет реформиро­вание налоговой системы Украины

Doing Business по-украински: когда в страну придут миллиардные инвестиции

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: