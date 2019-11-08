Гривна продолжает укрепляться: свежий курс и инфографика за последние месяцы

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют на пятницу, 8 ноября. Доллар подешевел еще на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс валют установлен на таком уровне: 24,52 гривен за доллар; 27,16 гривен за евро; 0,38 гривен за российский рубль.

Как свидетельствует опубликованная инфографика, доллар просел до минимума со средины октября и опускается все ниже психологической отметки в 25 гривен. За первую неделю ноября гривна укрепилась по отношению к доллару на 30 копеек.

Курс евро сегодня тоже потерял в цене, подешевев на 19 копеек после снижения на 11 копеек на день раньше. Темпы падения евро, как свидетельствует инфографика, превышают скорость удешевления доллара.

Стоит отметить, что ранее аналитики прогнозировали - на этой неделе курс доллара к вернется к отметке 25 гривен, несмотря на то, что в последнее время гривна показывает умеренную динамику роста, а также укрепляется относительно всех валют.

Как сообщал "Апостроф", правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, так и более оптимистический.