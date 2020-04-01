Не получили десятки миллиардов: стало известно о серьезных проблемах с бюджетом Украины

Доходы Государственного бюджета Украины за январь-март 2020 года составили 210,695 млрд гривен, что на 27,592 млрд гривен, или на 11,6%, ниже планового показателя.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

В казначействе подчеркнули, что полученные доходы соответствуют показателю за аналогичный период предыдущего года.

В частности, в марте госбюджет получил 87,921 млрд гривен доходов, что на 10,4% ниже планового показателя, но вместе с тем, на 2,4% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщал Апостроф, индексацию пенсий в Украине из-за карантина могут провести в апреле, а не в мае, как было запланировано.

Кроме того, в Кабинете министров Украины обновили макроэкономические прогнозы на 2020 год после разработки изменений в государственный бюджет из-за эпидемии коронавируса.