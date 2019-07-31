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В Украине анонсировали массовую приватизацию госбанков: подробности

среда, 31 июля 2019, 18:20
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Новоизбранные украинские власти готовятся начать масштабную приватизацию государственных банков.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, передает Bloomberg.

Такая мера призвана привлечь на украинский рынок крупные иностранные банковские группы.

"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора – Национального банка – и наладить работу судебной системы", – сообщил Гончарук.

Продать также планируется государственные пакеты акций "Укрзализныци" и "Укрпочты". Заняться этим должно новое правительство, добавил он.

Как сообщал "Апостроф", по предложениям государственного концерна "Укроборонпром" Фонд государственного имущества в перечень объектов малой приватизации включил девять предприятий.

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