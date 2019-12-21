СБУ влипла в скандал из-за незаконных требований к "Приватбанку": фото документа

Служба безопасности Украины направила к руководству "Приватбанка" письмо, в котором выразила недовольство тем, что банк не согласовал с СБУ и ГПУ иски к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В письме от 17 декабря, фотокопию которого опубликовало "Радио Свобода", СБУ просит на будущее без получения такого "предварительного согласования" воздержаться от представления новых таких исков.

"Установлено, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых довели банк до неплатежеспособности. Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительное согласование исков, подаваемых в суды за пределами территории Украины, с указанными органами. До такого предварительного согласования прошу воздержаться от представления новых исков", - говорится в письме.

В СБУ подтвердили факт обращения к "Приватбанку", отметив, что "подача исков в международные арбитражи может в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовном производстве о совершении преступлений в банковской сфере". При этом СБУ ссылается на девяностую статью Уголовного процессуального кодекса.

Юрист общественной организации "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань заявила, что Служба безопасности не имеет никаких полномочий, чтобы просить и требовать согласования с ней любые международные иски: "Статья КПК, на которую ссылаются в письме СБУ, говорит лишь о том как оценивать решения международных судов, и не касается любого порядка подачи исков и других действий. Это письмо можно даже оценить как грубое вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования и давление. И вообще, такая практика и требования со стороны службы нарушают действующее законодательство и Конституцию".

Напомним, перед национализацией из "Приватбанка" вывели десятки миллиардов гривен на фирмы-пузыри. По состоянию на данный момент Украина судится с олигархом Коломойским и его бизнес-партнерами, чтобы взыскать причиненные миллиардные убытки. В частности, в Великобритании, Швейцарии, США и Израиле.

Иск в Швейцарии подал Нацбанк, поскольку там жил олигарх. Судебный процесс в Великобритании начал "Приватбанк", аргументируя тем, что именно через британские фирмы, по их данным, выводилась часть денег из банка. А в США, как подозревает нынешний менеджмент "Приватбанка", Коломойский и Боголюбов приобрели недвижимость и другие активы за счет присвоенных средств банка.

Как сообщал "Апостроф", апелляционный административный суд перенес заседание по апелляции НБУ на решение Окружного киевского админсуда относительно признания незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка. Судебное заседание состоится не раньше февраля 2020 года, поскольку большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года.

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