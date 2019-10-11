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Что происходит с гривной в Киеве: фото актуального курса валют

пятница, 11 октября 2019, 12:36
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Утром в пятницу, 11 октября, доллар в обменных пунктах Киева был зафиксирован на уровне 24,6 – 24,7 гривен, в то же время евро – 27–27,2 гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Следует отметить, что курс таким образом "догнал" котировки Национального банка – в четверг регулятор установил официальный курс гривнына уровне 24,70 за доллар. При этом, курс национальной валюты не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем. Евро по котировкам НБУ оценивался в 27,12 гривен.

Утром в пятницу, 11 октября, Нацбанк разместил на сайте новый официальный курс. Согласно ему, курс гривны по отношению к доллару повысился до 24,53 за доллар. Повышение стало довольно существенным – на 18 копеек.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитики уведомили, что потенциал для роста доллара по отношению к гривне еще не исчерпан, поэтому до конца осени он может снова продемонстрировать "рывок".

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