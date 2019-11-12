Доллар начинает расти: НБУ обновил курс валют на 12 ноября

Стал известен курс доллара и евро по данным на вторник, 12 ноября.

Официальный курс опубликован на сайте Национального банка Украины.

В частности, доллар вырос на 1 копейку и стоит 24,51 грн. На таком же уровне он был в пятницу, 8 ноября.

В свою очередь, евро подорожал на 3 копейки и составляет 27,06 грн.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, от чего будет зависеть курс доллара в Украине в 2020 году. В частности, эксперт указал, в чем влияние транзита газа на валютный рынок.

Помимо этого, ранее финансовые аналитики предупредили о возможной девальвации гривны в ноябре до отметки 26,5 за доллар и объяснили причины.