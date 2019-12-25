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Нацбанк обновил курс валют на 25 декабря: сколько стоит доллар

среда, 25 декабря 2019, 08:43
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В среду, 25 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - доллар стоит 23,28 грн.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Евро стоит 25,78 грн, 10 российских рублей - 3,73 грн.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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