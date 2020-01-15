Доллар начинает дорожать: курс валют от Нацбанка на 15 января

В среду, 15 января, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - доллар начинает дорожать.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Доллар подорожал на 10 копеек и стоит 24,03 грн. Курс гривны к евро снизился на семь копеек - с 26,62 грн за евро до 26,69 грн. Курс гривны к российскому рублю остался прежним: 3,91 грн за 10 руб.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают в 2020 году проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

В то же время эксперты считают, что в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго.