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Гривна продолжает падение: курс валют от Нацбанка на 21 января

вторник, 21 января 2020, 08:17
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Фото: УНН

Во вторник, 21 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил новый курс валют - гривна продолжает падение.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Гривна к доллару США подешевела на восемь копеек - до 24,33 грн. Курс гривны к евро ослаб на две копейки - с 26,94 грн за евро до 26,96 грн. Курс гривны к российскому рублю не изменился - 3,95 грн за 10 руб.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают в 2020 году проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

В то же время эксперты считают, что в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго.

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