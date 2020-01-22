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Гривна начинает укрепляться: курс валют от НБУ на 22 января

среда, 22 января 2020, 08:45
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Фото: УНН

В среду, 22 января, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна начала укрепляться.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США укрепился на семь копеек - с 24,33 грн за доллар до 24,26 грн. Курс гривны к евро ослаб на одну копейку - до 26,97 грн. Курс гривны к российскому рублю повысился с до 3,92 грн за 10 руб.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают в 2020 году проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

В то же время эксперты считают, что в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго.

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