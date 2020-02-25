Нацбанк обновил курс валют на 25 февраля: что происходит с долларом

Во вторник, 25 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс доллара - валюта дорожает.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Доллар подорожал на пять копеек и стоит до 24,50 грн. Гривна к евро подешевела на 10 копеек: с 26,41 грн за евро до 26,51 грн. Курс гривны к российскому рублю укрепился - до 3,75 грн за 10 руб.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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