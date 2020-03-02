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Что происходит с долларом после выходных: свежий курс валют от НБУ

понедельник, 02 марта 2020, 08:52
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Фото: minfin.com.ua

В понедельник, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) обновил официальный курс гривны к иностранным валютам - доллар дорожает.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США опустился на три копейки - до 24,59 грн за доллар. Гривна к евро подешевела на пять копеек: с 26,93 грн за евро до 26,98. Курс гривны к российскому рублю повысился до 3,66 грн за 10 рублей.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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