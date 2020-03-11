Доллар стремительно дорожает: свежий курс валют на 11 марта

В среду, 11 марта, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - доллар подорожал на 39 копеек, евро - на 56 копеек.

Об этом свидетельствуют официальные данные регулятора.

Курс гривны к доллару США опустился с 24,92 грн за доллар до 25,31 грн. Евро стоит 28,79 грн. Курс гривны к российскому рублю поднялся с 3,65 грн за 10 руб. до 3,53 грн.

Стоит отметить, что старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует дальнейший рост курса доллара относительно гривны.

Как сообщал "Апостроф", финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что резкое падение цен на нефть и эпидемия коронавируса могут стать спусковым механизмом для начала мирового кризиса, который не сулит Украине и гривне ничего хорошего.

Читайте об этом детальнее в материале: Идеальный шторм: чем закончится для Украины "черный понедельник" на фондовом рынке.