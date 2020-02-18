В Украину с важной миссией едут эксперты МВФ: появились подробности

В Киев скоро будет направлена группа экспертов Международного валютного фонда из Вашингтона, они будут обсуждать технические вопросы кредитования украинской экономики.

Об этом сообщила пресс-служба офиса Фонда в Киеве со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

По словам представителя международного кредитора, МВФ в данный момент заинтересован в стабильности Украины и ее "мощном" экономическом росте, и именно с целью проведения консультаций по их обеспечению Фонд планирует снарядить миссию экспертов в Киев.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МВФ отказались назвать дату утверждения новой кредитной программы для Украины объемом в 5,5 млрд долларов, по словам представителей кредитора, одной из причин стала ситуация с судебными спорами по "ПриватБанку".