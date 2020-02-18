RU  UA

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Макроэкономика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

12:20
Такого Кива может не пережить: сеть взбудоражило пикантное фото из Рады
12:14
Все были в шоке, началась паника: появился рассказ фельдшера о страшном бое на Донбассе
12:06
Проблема - не в пиратстве: Кондратюк высказался о кодировании телеканалов в Украине Lime
12:00
СНБО проводит срочное заседание из-за кровавого обострения на Донбассе: онлайн видеотрансляция
11:53
В Украине станет свежее: синоптик заинтриговала прогнозом
11:46
Подлую атаку россиян на Донбассе показали жесткой карикатурой
11:35
Страшный бой на Донбассе завершен: появились данные по потерям ВСУ и боевиков
11:33
Грудь, талия и бедра: Леся Никитюк озвучила параметры своей фигуры Lime
10:39
Пытали электрошокером и били: силовики Путина в Крыму устроили жестокую расправу над подростком
10:35
Тяжелый бой шел больше пяти часов! Оккупанты пошли в наступление на Донбассе и накрыли огнем ВСУ
10:33
"Ад" на Донбассе продолжается: боевики ДНР похвастались мощным ударом по ВСУ и показали видео
10:22
Свободен, как ветер в поле: украинский певец заявил о разводе с женой после 5 лет отношений Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украину с важной миссией едут эксперты МВФ: появились подробности

вторник, 18 февраля 2020, 11:02
переглянути новину українською

В Киев скоро будет направлена группа экспертов Международного валютного фонда из Вашингтона, они будут обсуждать технические вопросы кредитования украинской экономики.

Об этом сообщила пресс-служба офиса Фонда в Киеве со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

По словам представителя международного кредитора, МВФ в данный момент заинтересован в стабильности Украины и ее "мощном" экономическом росте, и именно с целью проведения консультаций по их обеспечению Фонд планирует снарядить миссию экспертов в Киев.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МВФ отказались назвать дату утверждения новой кредитной программы для Украины объемом в 5,5 млрд долларов, по словам представителей кредитора, одной из причин стала ситуация с судебными спорами по "ПриватБанку".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Романтизм Кабмина и жестокая реальность: какие цены ждут украинцев в ближайшие годы

Этот смутный объект желания: что власти Украины хотят увидеть в бюджете-2020

По пути Сингапура: сможет ли Зеленский выиграть бой с "тенью"

Украина погрязла в долгах: чем это грозит

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: