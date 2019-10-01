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В Кабмине рассказали о планах легализации добычи янтаря: детали
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В Кабмине рассказали о планах легализации добычи янтаря: детали

вторник, 01 октября 2019, 12:49
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В Украине для легализации добычи янтаря предложили снизить ренту на его добычу с 25% до 15%.

Об этом в эфире канала ICTV сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы пытаемся решить ту проблему... Там как раз закладывается идея снизить ренту на добычу янтаря с 25% до 15%", - сказал он.

Таким образом, по словам Оржеля, министерство планирует предоставить экономические стимулы тем людям, которые "готовы легализоваться и нормально выполнять задание по добыче янтаря".

Как сообщал "Апостроф", 30 сентября Кабинет министров одобрил законопроект о добыче янтаря, которым запрещается продавать разрешения на пользование недрами через открытые электронные аукционы. Также документ отменяет процедуру дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов. Таким образом, Кабмин выполнил поручение президента.

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