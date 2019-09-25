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​Скандал с авиакомпанией Коломойского и SkyUp может получить новый поворот

среда, 25 сентября 2019, 12:24
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Комиссия Госавиаслужбы Украины на заседании 30 сентября рассмотрит вопрос ограничения права Международных авиалиний Украины (МАУ) на эксплуатацию воздушной линии Киев-Гоа (Индия).

Об этом говорится в анонсированной повестке дня на сайте регулятора.

Пункт вынесен на обсуждение в связи с тем, что заявку на выполнение одного регулярного рейса в неделю между Киевом и Гоа с 1 октября подала авиакомпания SkyUp.

Как пишет профильное издание awianews, Госавиаслужба рассмотрит вопрос возможного органиченния полетов МАУ по маршруту, поскольку вся существующая квота распределена, но не используется полностью в течение 12 месяцев. У МАУ рейсы на Гоа являются сезонными.

Помимо этого, комиссия рассмотрит заявку SkyUp на получение прав на регулярные полеты из Львова в Париж и в город Бове рядом с Парижем с частотой до двух рейсов в неделю. Ранее аффилированный со SkyUp туроператор Join UP! начал продажу авиабилетов на рейсы Львов-Париж (Бове) с конца октября.

Как сообщал "Апостроф", Барышевский райсуд в Киевской области приостановил лицензию на осуществление пассажирских перевозок украинского "национального лоукостера" - авиакомпании SkyUp Airlines.

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