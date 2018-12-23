В России огрызнулись на украинскую резолюцию Генассамблеи ООН

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал принятую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о нарушениях прав человека в Крыму "необъективной и предвзятой".

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, документ был "продавлен антироссийским пулом во главе с США".

"Вновь на площадке ООН восторжествовал предвзятый подход и двойные стандарты, а победу над истиной одержало политиканство и русофобская истерия", - заявил Слуцкий журналистам.

По его словам, ни о каких притеснениях жителей Крыма после аннексии "речи не шло и не идет".

"Это все не соответствует действительности. И прежде чем соглашаться с голословными обвинениями России в ухудшении прав человека, считаю, что представителям ООН стоило бы побывать на полуострове, посмотреть, как живет его население, и пообщаться с простыми гражданами, как до этого сделали многие европейские делегации. Тогда они смогли бы составить для себя объективное мнение о реальной жизни крымчан, и вопрос отпал бы раз и навсегда", - сказал глава комитета.

Слуцкий добавил, "что со своей стороны, если потребуется, готов оказать любое содействие в посещении полуострова миссии ООН".

Как сообщал "Апостроф", также стали известны страны, которые не поддержали резолюцию.