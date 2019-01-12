Поблагодарили за поддержку: в Украину пришли письма от узников Кремля

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко получила письма от двух политзаключенных, которых незаконно удерживают в РФ, Игоря Кияшко и Николая Карпюка.

Об этом Геращенко написала на своей Facebook-странице.

"Получила письма от политзаключенных Кремля Николая Карпюка и Игоря Кияшко. Николай незаконно удерживается в российской тюрьме за абсолютно абсурдным обвинениям уже почти 5 лет, Игоря задержали год назад, обвинили в шпионаже – традиционная для российских судилищ против украинцев статья", – отметила она.

По словам Геращенко, Карпюк благодарит всех украинцев и власти за моральную поддержку семей политзаключенных, просит передать приветствия Порошенко и вообще "очень теплые слова написал украинцам".

"Никто не вправе заявлять, что украинцы не способны на национальную солидарность" – это из письма Николая Карпюка, где много важных размышлений о силе любви и добра. Я не знаю господина Николая лично, но из письма мне показалось, что он – глубоко верующий человек, сердце которого открыто и не ожесточилось, несмотря на обстоятельства, несмотря на 5 лет тюрьмы", – добавила вице-спикер.

В свою очередь, Кияшко написал, что в канун новогодних праздников слова поддержки от украинцев были для него очень важны.

"Политзаключенные подают всем нам великий пример силы воли, мужества и веры. Наша задача – поддерживать семьи и бороться за освобождение всех. Попутно благодарю всех, кто поддержал идею написать письмо нашим пленникам, мне кажется, это важная моральная поддержка", – подытожила Геращенко.

Как ранее сообщал "Апостроф", заключенный в российской тюрьме украинский журналист Роман Сущенко написал письмо, в котором рассказал об условиях, где его держат под стражей.