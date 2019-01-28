Украинский генерал озвучил план "доставки" Януковича в Украину: Кремль может признать его своим

Экс-президента Украины Виктора Януковича, которого суд приговорил к 13 годам лишения свободы, возможно силой доставить в Украину для отбывания наказания.

Об этом сообщает Эспрессо.TV, ссылаясь на слова бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины, генерал-майор Виктора Ягуна.

По его словам, Янукович будет отбывать наказание в Украине лишь благодаря двум важным факторам.

"Единственная возможность как-то вырвать его оттуда - это проведение спецоперации", - отметил он и подчеркнул, что для этого нужен "политический дух". Под "политическим духом" Ягун понимает соответствующее "желание руководства государства", а также готовность "взять на себя ответственность" в случае провала.

"Я знаю, что очень много раз ребята поднимали вопрос, что они могли бы провести какие-то спецоперации и не обязательно признавать, что они произведены нами. Но, вместе с тем, нужна политическая воля, а все остальное можно добавить. У нас не настолько хуже ребята, чем в том же Израиле или в Штатах... Есть опасность, что эта операция может провалиться. А у нас очень много людей хотят строить государство в белых перчатках, с чистой совестью и остаться в истории если не миротворцами, то как минимум победителями. А здесь есть опасность, что такие операции не всегда могут проходить гладко и чисто", - пояснил экс-глава СБУ.

Также он отметил, что для того, чтобы не выдавать Януковича украинской стороне в порядке экстрадиции Российская Федерация может объявить его "гражданином России".

"Скажут: "Он давно уже гражданин РФ, а мы граждан своих не выдаем"... Все. Тема закрылась", - добавил генерал.

Как сообщал "Апостроф", в сети бурно обсуждают ситуацию вынесения приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Однако несовершенство законодательства о заочном осуждении может стать главным препятствием для привлечения к ответственности экс-президента Виктора Януковича.