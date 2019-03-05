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НАБУ отреагировало на новый виток скандала с разворовыванием армии: детали

вторник, 05 марта 2019, 16:45

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло еще одно уголовное производство после выпуска новой серии расследования журналистов по схемам хищений в оборонном комплексе.

Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе НАБУ в Facebook.

"Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании Укрспецэкспорт, при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, приведенные факты и опубликованные переписки между фигурантами обнародованных трех частей расследования журналистов ГПУ в НАБУ никогда не передавала.

После выхода первых частей расследования в НАБУ начали досудебное расследование по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проинформировать общественность об информации, которая была опубликована в расследовании журналистов о коррупционных схемах поставок деталей для военной техники.

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