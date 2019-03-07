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Facebook выведет украинских политиков на чистую воду: принято важное решение

четверг, 07 марта 2019, 16:12

Компания Facebook с середины марта введет верификацию заказчиков политической рекламы и опубликует базу данных украинской политической агитации.

Об этом сообщил руководитель корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенны, передает движение "Чесно".

"В середине марта мы запустим инструменты для того, чтобы сделать политическую рекламу на Facebook прозрачной. От рекламодателей будем требовать обнародовать, кто именно платит за политическую рекламу. Мы будем сохранять эти данные в течение семи лет в публичной библиотеке. Там будет содержаться информация о том, как реклама распространялась, например диапазон расходов, показателей, а также демография о тех, кто видел рекламу, их возраст, пол и локацию", - сказал он.

По словам Щегенны, недавно в компании удалили ряд учетных записей и страниц в Facebook и Instagram, которые были созданы в России и действовали в Украине.

Представитель компании подчеркнул, что Facebook сотрудничает в Украине с Центральной избирательной комиссией, фактчекерамы и исследователями. Также соцсеть глобально блокирует и удаляет фиктивные учетные записи и ограничивает распространение ложной информации.

Как сообщал "Апостроф", ранее Facebook устроил масштабную чистку российских страниц, выдававших себя за украинские/

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