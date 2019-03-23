Газ в обмен на смерть: сети возмутила встреча премьера Путина с украинскими политиками

Обещанная Москвой скидка на газ в случае, если президентом Украины станет Юрий Бойко, является "обменом на смерть".

Данное мнение в Facebook обнародовал журналист Денис Казанский.

"Россия пообещала Украине скидки на газ, если Бойко станет президентом". Мы вас тут немного поубивали, оккупировали чуть-чуть территории, но если вы выберите нашего холуя, то вам будет скидочка на газ. Может быть", - написал он.

В свою очередь комментаторы в соцсети заявили, что даже если Россия будет поставлять Украине газ бесплатно, это не сможет оплатить жизни убитых российской армией украинцев.

Напомним, один из кандидатов на выборах президента Украины, Юрий Бойко в компании с Виктором Медведчуком 22 марта встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером.

Как сообщал "Апостроф", ранее в СБУ пообещали в сжатые сроки предоставить правовую оценку визита Бойко и Медведчука в Россию.