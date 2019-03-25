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Скандал вокруг "Укроборонопрома": в США рассказали о реакции друзей Украины

понедельник, 25 марта 2019, 10:39

Коррупционные скандалы в Украине, в частности, скандал с хищениями в Минобороны, негативно влияют на имидж Украины в глазах западных партнеров.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

"У Украины очень много друзей. Очень многие страны и лидеры желают Украине успеха, реализовать свой потенциал и быть достойной отважности своих солдат. Все хотят, чтобы Украина была успешной. Но когда вы продолжаете видеть такие сообщения, конечно, есть вероятность, что со временем друзья Украины потеряют уверенность. Понятно, что и россияне это используют, как только могут, чтобы посеять раскол среди украинцев, чтобы украинцы потеряли уверенность в себе", - рассказал он.

Подробнее о выборах в Украине и воинственных планах России, читайте в материале "Апострофа": Есть реальная опасность, что Россия пойдет на Одессу - американский генерал.

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