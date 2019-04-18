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Взорвут! Зеленскому посоветовали отказаться от дебатов с Порошенко

четверг, 18 апреля 2019, 22:24
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Журналист Дмитрий Гордон призвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отказаться от дебатов с действующим президентом Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Гордон предупредил Зеленского, что во время дебатов могут быть провокации. В частности, журналист заявил о возможном взрыве у одной из сцен.

В ответ на слова Гордона Зеленский сказал, что он не трус, и поэтому согласился на дебаты. Но также, по его словам, он действительно заботится о безопасности людей, которые придут на арену как зрители.

"Я официально первым не откажусь от дебатов", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на НСК "Олимпийский" начнутся дебаты между президентом Петром Порошенко и его соперником во втором туре выборов Владимиром Зеленским.

Как сообщал "Апостроф", 18 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в прямом эфире представил свою команду.

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