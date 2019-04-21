​У Зеленского показали случайное предсказание его победы над Порошенко: видео

На видеообращении, которое записал кандидат в президенты Владимир Зеленский к своему оппоненту Петру Порошенко о проведении дебатов на НСК "Олимпийский" видно, как на одной из трибун четко вырисовывается цифра "73", именно такой процент (точнее 73,2%), по данным экзит-пола, набрал шоумен во время второго тура выборов.

На "загадочный знак" указал сам Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ТУРА

Как сообщал "Апостроф", Владимир Зеленский, который согласно экзит-полам, побеждает во втором туре выборов президента, призвал страны бывшего СССР обратить внимание на Украину и понять, что все возможно.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Украине проходит второй тур выборов президента страны.

В этом году в список избирателей внесено более 35,6 миллионов граждан. По Украине голосование началось в 8 утра. Закроются участки в 20:00. Окончательные официальные результаты голосования будут опубликованы до 4 мая.