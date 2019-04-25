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В "Народном фронте" возник скандал из-за закона о языке: подробности

четверг, 25 апреля 2019, 15:38
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В среду, 25 апреля, во время заседания фракции "Народный фронт" произошел скандал из-за закона об украинском языке.

Об этом "Апострофу" стало известно от источника во фракции.

Так, источник рассказал, что конфликт возник, когда свои претензии к языковому закону выразил действующий глава МВД Арсен Аваков. В свою очередь за необходимость принятия языкового закона вступился глава парламента Андрей Парубий.

В результате между Аваковым и Парубием возник скандал, после которого министр забрал нардепов, входящих в его группу, и ушел. Из группы Авакова на заседании остался только Антон Геращенко.

Как сообщал "Апостроф", 25 апреля Верховная Рада проголосовала за принятие закона об украинском языке. При этом "Народный фронт" дал за законопроект 66 из 80 голосов.

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