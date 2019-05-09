У Зеленского отреагировали на идею с отменой выходного 9 мая в Украине

В Украине нужно обсуждать не перенос выходного дня с 9 на 8 мая, а отношение людей к этим дням.

Такое мнение высказал представитель новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он подчеркнул, что сам вопрос переноса выходного дня на 8 мая в команде Зеленского не обсуждался.

"Думаю, что сегодня это может оставаться в том формате в котором есть сегодня и вопрос не в переносе выходного дня", - сказал Разумков.

Он отметил, что "ключевым вопросом должно быть отношение к этим датам", а также напомнил, что для Украины гораздо важнее искать общие ценности для общества.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какие мероприятия будут проходить в Украине 9 мая.

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