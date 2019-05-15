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Скандал вокруг "Укроборонпрома": появилось важное заявление по его аудиту

среда, 15 мая 2019, 12:57
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что аудитор для проведения внутренней финансовой проверки в "Укроборонпроме" должен быть определен не позже, чем через 10 дней.

Об этом он сказал 15 мая во время заседания Кабинета министров.

"Я думаю, для многих важно понять, как функционирует "Укроборонпром". Каждая гривна, которая там тратится – принадлежит украинскому народу. Значит все, что тратится, и не является государственной тайной, должно быть открыто", - отметил он.

При этом Гройсман признал, что на данный момент структура "Укроборонпрома" абсолютно закрытая.

"Мы приняли решение обязать "Укроборонпром" на протяжении 10 дней завершить все переговорные процессы с аудиторскими компаниями, и начать публичный финансовый аудит компании "Укроборонпром", - заявил Гройсман.

В завершении глава правительства добавил, что большая часть данных о финансировании и расходовании средств внутри "Укроборонпрома" должны быть открытыми.

Ранее "Апостроф" сообщал, что военный советник Зеленского отреагировал на ситуацию с "Укроборонпромом".

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