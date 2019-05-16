Появились фото и видео элитной квартиры жены Зеленского в Крыму

Квартира в оккупированном Крыму, которую задекларировал победитель президентских выборов Владимир Зеленский, расположена в элитном жилом комплексе по одному адресу с Ливадийским дворцом.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Журналистам стало известно, что квартира жены Зеленского Елены расположена в жилом комплексе "Император" – элитном комплексе в Ливадии по соседству с памятником национального значения Ливадийским дворцом, по одному адресу с ним.

Как сообщается, пятиэтажный жилой комплекс "Император" был построен в 2009 году по заказу фирмы "Биларт", которая принадлежит бизнесменам из Днепра Василию и Евгению Астионам. На данный момент Василий Астион является депутатом Днепровского облсовета, он попал в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус" (занимает 88 место с капиталом в 70 миллионов долларов).

Жилой комплекс "Император" оборудован всем необходимым для комфортной жизни и безопасности его обитателей. Дом выполнен в дворцовом стиле с колоннами, панорамными окнами, декоративной отделкой балконов и главного входа.

По данным местных агентств недвижимости, кроме внешнего вида дом оснащен широкой инфраструктурой. Во дворе расположены фонтаны, на цокольном этаже – паркинг, на крыше – два бассейна с шезлонгами и зона отдыха с видом на море и горы.

Из каждой квартиры открывается вид на море и Ливадийский парк.

"Квартира в доме "Императора" считается элитной. Там хороший вид из окна, закрытая территория, влиятельные соседи: представители российской и украинской эстрады, политики, успешные предприниматели", – сообщают ялтинские агентства по продаже недвижимости.

Напомним, ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что квартира в Крыму, которую нашли у победителя президентских выборов Владимира Зеленского, была куплена супругой Еленой Зеленской в 2013 году по рыночной цене.