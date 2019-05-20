Есть консенсус: появилось неожиданное объяснение решения Зеленского о роспуске Рады

Есть определенный консенсус среди главных бенефициаров и финансово-промышленных групп в Украине, которые готовы менять все представительство во власти.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

Он отметил, что решение нового президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады вряд ли было импульсивным.

"В его окружении наверняка просчитали все варианты, учитывая возможность подачи в суд, сложности работы ЦИК, которая должна будет назначить дату выборов", - отметил Петренко.

Также он добавил, что если Порошенко нейтрализуют, то все назначения его людей потеряют особое значение и тогда выборы могут состояться.

"Возможно, уже есть договоренность с Порошенко: мы тебя не трогаем, но твоя ЦИК быстро назначает дату выборов. Плюс, могут быть еще и внутренние договоренности – Зеленский распускает Раду, а они меняют избирательную систему, опуская проходной барьер до 3%, разрешая блоки, и делая так, чтобы каждая ФПГ получила себе по пару фракций, тем самим не дав Зеленскому с еще одним субъектом создать коалицию. То есть если "Слуга народу" и получит 40%, то это еще не 226 депутатов. Можно, конечно, попытаться добрать "мажоритарниками". Но в любом случае, ему нужна еще одна сила, чтобы сформировать коалицию. Да, возможна коалиция в составе двух сил: "Слуга народу" и, возможно, "Батькивщина" или какая-то другая политическая сила", - подчеркнул эксперт.

По его словам, так, они сегментируют парламент, и, чтобы создать коалицию, нужно будет 5-6 фракций, за каждой из которых будет стоять определенный интерес. Это, в свою очередь, нейтрализует или минимизирует возможный ущерб, который может сделать Зеленский.

"Что касается депутатов из "Народного фронта", то они ничего не теряют. Да, они попытались нейтрализовать, у них не получилось, но теперь депутаты могут за два месяца попытаться перейти в другие политические силы", - заявил Игорь Петренко.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Будут сравнивать с Путиным: главные опасности роспуска Зеленским Верховной Рады".