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Освобождение украинских пленных должно проходить в координации с госструктурами - Могилев
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Освобождение украинских пленных должно проходить в координации с госструктурами - Могилев

понедельник, 01 июля 2019, 10:07
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Процесс освобождения украинских пленных должен проходить в тесной координации с госструктурами.

Об этом заявил лидер партии "Незалежність" Анатолий Могилев в ток-шоу на телеканале NewsOne.

При этом политик отметил, что в День Конституции пришлось признать, что Украина теряет ряд признаков государственности.

"У государства забрали монополию на силу... А первопричина этих событий – война на востоке", – подчеркнул Могилев, занимавший пост главы МВД Украины в 2010-2011 годах.

Он раскритиковал прошлую власть за бездеятельность и непрофессионализм, которые не позволили остановить военный конфликт, и высказал мнение, что новые политики должны взять на себя ответственность и разработать план по прекращению войны.

"Если мы будем продолжать войну, то опять кто-то будет брать пленных, кто-то – их освобождать, и в этих волнах мы будем еще долго бултыхаться", – уверен Могилев.

Он также призвал отказаться от обвинений в адрес президента, который всего месяц пребывает на должности, и заявил, что в Украине наблюдается дичайший саботаж по отношению к действующему главе государства со стороны правительства и парламента.

"Надо убирать остатки старой власти и консолидировать профессионалов, совместно заниматься восстановлением мира в стране и развитием Украины", – резюмировал Могилев.

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Раздел: Политика
Теги: Украина, Могилев

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