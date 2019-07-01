Верховный суд обязал ЦИК рассмотреть документы экс-соратника Януковича

Верховный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) повторно рассмотреть документы о регистрации экс-депутата от "Партии регионов" и бывшего главы Администрации ныне экс-президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Клюева.

Об этом говорится на сайте суда.

"Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, зато обязал ЦИК повторно рассмотреть документы по его регистрации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ЦИК отказала Клюеву в регистрации кандидатом, поскольку он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года. В то же время Либеральная партия Украины, которая пытается выдвинуть скандального экс-нардепа, доказывала, что последние 5 лет Клюев проживает в оккупированном Донецке, а это - Украина.

Суд первой инстанции иск партии удовлетворил полностью и обязал зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы. Верховный суд отменил это решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты, но решил, что исчерпывающие действия для выяснения обстоятельств соответствия Клюева установленному цензу оседлости не были установлены. ЦИК теперь должна повторно рассмотреть документы, представленные Либеральной партией Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее Европейский союз снял санкции с Клюева.

Также "Апостроф" рассказывал о влиянии братьев Клюевых на политические процессы в Украине.