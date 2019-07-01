RU  UA  EN

вторник, 2 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

2 июля

06:30
Гороскоп в 2 июля: Овны будут привлекательны, а у Весов все будет валиться из рук
06:26
Шторм и жара: синоптики "порадовали" прогнозом погоды в Украине
05:32
Астрономы получили загадочный радиосигнал из космоса
04:28
Кличка "Бармен": в сети показали фото боевика из Азии, убитого на Донбассе
03:30
Британку сняли с рейса в Испании из-за пышной груди: фото
02:27
Завершено строительство крупнейшего в мире аэропорта: впечатляющие фото и видео
01:22
Один из главарей ЛНР отметился в сети памятью золотой рыбки: фото
00:19
Русский дух в Крыму: в сети показали фото победы над туризмом

1 июля

23:55
Эпидемия массовых минирований: опубликовано фото задержанных "шутников"
23:42
Ей должно было исполниться 16: боевик устроил страшное ДТП на Донбассе, фото жертвы
23:30
Киев накрыла внезапная буря: опубликовано яркое видео
23:18
У Зеленского сделали новое заявление по русскому языку на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Верховный суд обязал ЦИК рассмотреть документы экс-соратника Януковича

понедельник, 01 июля 2019, 20:23
переглянути новину українською

Верховный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) повторно рассмотреть документы о регистрации экс-депутата от "Партии регионов" и бывшего главы Администрации ныне экс-президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Клюева.

Об этом говорится на сайте суда.

"Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, зато обязал ЦИК повторно рассмотреть документы по его регистрации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ЦИК отказала Клюеву в регистрации кандидатом, поскольку он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года. В то же время Либеральная партия Украины, которая пытается выдвинуть скандального экс-нардепа, доказывала, что последние 5 лет Клюев проживает в оккупированном Донецке, а это - Украина.

Суд первой инстанции иск партии удовлетворил полностью и обязал зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы. Верховный суд отменил это решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты, но решил, что исчерпывающие действия для выяснения обстоятельств соответствия Клюева установленному цензу оседлости не были установлены. ЦИК теперь должна повторно рассмотреть документы, представленные Либеральной партией Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее Европейский союз снял санкции с Клюева.

Также "Апостроф" рассказывал о влиянии братьев Клюевых на политические процессы в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если Зеленский пойдет на уступки по Донбассу, финал будет один

Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов

В Европе очень много негодяев и продажных собак - Дмитрий Гордон

Думаете, американцы за Украину воюют? Им плевать на нас - Михаил Чаплыга

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: