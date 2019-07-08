Появилась реакция Кремля на телемост и предложение Зеленского о встрече

В Кремле отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече в связи с телемостом "между Россией и Украиной", который анонсировал российский телеканал "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

Соответствующая реакция появилась на страницах ведущих росСМИ в соцсетях.

"Вы знаете, это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей сточки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял. И это общение и прямо, и опосредованно продолжается. И поэтому, конечно, подобная инициатива, нам кажется, заслуживает высокой оценки", - цитирует RT на русском в своем Telegram-канале пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

По его словам, в Кремле готовы рассмотреть такое предложение, если в таком варианте диалога найдут перспективы.

"Это новый формат. США не являются участниками нормандского процесса. Как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи представителей США. Это новая инициатива, она будет рассмотрена, но пока не могу сказать о реакции", - передает слова Пескова Telegram-канал LIFE SHOT.

Как сообщал "Апостроф", у Зеленского жестко отреагировали на телемост с пропагандистами Кремля.

Также СБУ срочно обратилась к Зеленскому из-за скандала вокруг телемоста с Россией.

Кроме того, украинский писатель предложил NewsOne правильный телемост с Россией.