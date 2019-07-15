Суд в Киеве приказал ЦИК вернуть на выборы скандального "Слугу народа"

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии Украины о снятии с выборов кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Александра Куницкого.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

Так, суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 11 июля, которым была отменена регистрация кандидата по мажоритарному округу №169 (Харьков).

Напомним, ранее Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов в интересах другого кандидата по этому округу Александра Грановского, и что членам ЦИК, по его информации, звонил лично предыдущий президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинский писатель Сергей Жадан обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом заменить на округе №169 в Харькове кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого на другого политика. По мнению культурного деятеля, Куницкий не может баллотироваться в депутаты, ведь называет Крым частью Российской Федерации.