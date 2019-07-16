RU  UA  EN

вторник, 16 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

16 июля

15:49
Эпоха бедности прошла: на новом видео Зеленского заметили интересную деталь
15:46
Глава комиссии Киевсовета изменила свою позицию по созданию Музея на Подоле - СМИ
15:42
Депутат Киевсовета Шкуро выступил на стороне жителей Отрадного в вопросе защиты озера
15:41
Месси показал яркие формы супруги на отдыхе: фото
15:39
Хорошие лидеры на местах: в "Укрлендфарминге" пояснили принципы децентрализации внутри компании
15:34
​Стало известно, из каких стран Зеленский отзывает послов: список с фамилиями
15:31
Украине необходима комплексная государственная программа восстановления Донбасса - Игорь Рыбак
15:16
Один из лучших клубов Украины подписал сразу четыре новичка
15:14
Избили пенсионера: в СМИ рассказали о скандальном происшествии с кандидатом в депутаты Духно
15:13
Игра престолов в Киеве: соцсети взорвал предвыборный ролик с украинскими "героями"
15:10
Власть настраивает Запад против Украины, игнорируя атаки на журналистов - Рабинович
15:04
"Динамо" неожиданно избавилось от перспективного форварда
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дипломат назвал разрушительные для Украины последствия инициативы Зеленского

вторник, 16 июля 2019, 12:34
переглянути новину українською

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин заявил, что предложение президента Владимира Зеленского провести референдум, чтобы украинцы сами определились, куда двигаться стране, может быть опасным.

Об этом он заявил в интервью "Главкому".

По словам Климкина, это показали последние референдумы, в частности Brexit.

"Я считал, что существует очень большая вероятность, что британцы проголосуют за Brexit. Но люди из окружения Дэвида Кэмерона говорили, что никогда не проголосуют. Это по определению для них было невозможно. Были люди из окружения бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци, которые просто смеялись, когда им говорили, что есть реальный шанс проиграть референдум", - отметил он.

Дипломат добавил, что на результат референдума влияет текущая ситуация и эмоциональные вещи. Кроме того, референдум - не всегда эффективное средство прямой демократии.

"Представьте себе, что в будущем проводится референдум, я сознательно не говорю какой. Его результат, условно, 51% на 49%. В условиях европейской устойчивой демократии и европейской ментальности все скажут, что это будет результат, его примут. А что произойдет у нас? У нас такой результат приведет к гражданскому конфликту", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал "Апостроф", националист, писатель и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский считает, что, заявляя о проведении в Украине референдума о мире с Россией, президент Украины Владимир Зеленский готовит страну к мягкой капитуляции.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Четыре Зеленских, кандидат-уборщица и полный трэш в "серой зоне": как идет парламентская кампания на Донбассе

Зеленский войдет в историю Украины, если поборет одну из главных мафий страны - Агия Загребельская

"Химическая люстрация": сможет ли Зеленский заново очистить власть

Тройка с плюсом: как оценить пятилетний "роман" Украины и ЕС

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: