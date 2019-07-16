Дипломат назвал разрушительные для Украины последствия инициативы Зеленского

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин заявил, что предложение президента Владимира Зеленского провести референдум, чтобы украинцы сами определились, куда двигаться стране, может быть опасным.

Об этом он заявил в интервью "Главкому".

По словам Климкина, это показали последние референдумы, в частности Brexit.

"Я считал, что существует очень большая вероятность, что британцы проголосуют за Brexit. Но люди из окружения Дэвида Кэмерона говорили, что никогда не проголосуют. Это по определению для них было невозможно. Были люди из окружения бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци, которые просто смеялись, когда им говорили, что есть реальный шанс проиграть референдум", - отметил он.

Дипломат добавил, что на результат референдума влияет текущая ситуация и эмоциональные вещи. Кроме того, референдум - не всегда эффективное средство прямой демократии.

"Представьте себе, что в будущем проводится референдум, я сознательно не говорю какой. Его результат, условно, 51% на 49%. В условиях европейской устойчивой демократии и европейской ментальности все скажут, что это будет результат, его примут. А что произойдет у нас? У нас такой результат приведет к гражданскому конфликту", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал "Апостроф", националист, писатель и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский считает, что, заявляя о проведении в Украине референдума о мире с Россией, президент Украины Владимир Зеленский готовит страну к мягкой капитуляции.