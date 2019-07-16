Еврокомиссию возглавила политик, выступающий против дружбы ЕС с Путиным

Министр обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен занял должность президента Европейской комиссии.

Об этом сообщает Европейская правда.

Так, за назначение фон дер Ляйен проголосовали 383 евродепутата, при минимально необходимых 374. Против – 327, воздержались – 22. Всего в сессионном зале присутствовали 723 евродепутатов. Голосование проходило бюллетенями, и было тайным, поэтому точно неизвестно, кто из депутатов поддержал назначение.

Отметим, фон дер Ляйен 1 ноября сменит на посту действующего президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера. Она станет первой женщиной во главе Еврокомиссии.

Напомним, что фон дер Ляйен в разное время довольно категорично высказывалась о России.

"Европе следует вести диалог с Россией с позиции силы", "Кремль не прощает слабостей", "Путин давно перестал быть нашим партнером", "Америка годами призывает нас тратить больше на НАТО. Эти призывы справедливы. Русская агрессия на Украине заставила нас поменять свое отношение", - приводит цитаты бывшей министра обороны Германии о России RT на русском в Telegram.

Как сообщал "Апостроф", ранее ЕС готовит новый удар по России.