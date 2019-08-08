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Больше конкретики: озвучен интересный прогноз по сотрудничеству Украины с Турцией

четверг, 08 августа 2019, 22:58
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У Украины есть неплохие перспективы сотрудничества с Турцией, но для развития отношений нужно больше конкретики, практических шагов и реальных проектов, где будет определена роль Анкары.

Об этом "Апострофу" рассказал руководитель "Центра антикризисных инициатив" Максим Глущенко.

"Турция очень продвинулась вперед за последние лет 10 в сфере ОПК (оборонно-промышленного комплекса, - "Апостроф"). Именно в собственных разработках - и бронетехника, и авиация, и радиолокация. При том, что возможности кооперации с другими странами у них ограничены из-за различных санкций. А учитывая, что нам однозначно нужны партнеры для кооперации по ряду направлений, и далеко не все страны горят желанием с нами сотрудничать, Турция может стать одним из таких партнеров", - отметил он.

В то же время Глущенко подчеркнул, что Украине нужно развивать свой ОПК. Кроме того, эксперт напомнил, что на встрече президентов Украины и Турции речь шла о завершении переговоров по созданию зоны свободной торговли между странами.

"Важно, что визит (президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, - "Апостроф") зафиксировал дальнейшее поддержание партнерских отношений, позицию [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана по украинским вопросам. А с нашей стороны - нечастое в последнее время проявление многовекторности во внешней политике, когда мы сохраняем хорошие деловые отношения и с США, и Турцией, хотя эти две страны по многим вопросам не сходятся", - подытожил он.

Больше читайте в материале "Апострофа": Отбить Турцию у России: чем важен визит Зеленского в Анкару.

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