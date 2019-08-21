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Трамп покапризничал из-за отказа Дании продать Гренландию

среда, 21 августа 2019, 09:43
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Президент США Дональд Трамп принял решение отменить визит в Данию после того, как власти этой страны отказались продавать Гренландию.

Как сообщает западная пресса, Трамп должен был прибыть в Данию по приглашению королевы Дании Маргрете II 2 сентября.

"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми. Но исходя из комментариев премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретение Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая должна была состояться через две недели, на другое время", - написал Трамп в Twitter.

Также информацию подтвердили и в Белом доме.

Ранее "Апостроф" сообщал, что часть советников президента поддержали Трампа в его идее приобрести остров, другие - "сочли ее мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано".

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