Это только начало: в сети бурно отреагировали на законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов

В интернете бурно отреагировали на принятие Верховной Радой Украины в первом чтении законопроекта об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Мнения пользователей сети разделились: некоторые посчитали данный шаг началом больших изменений в Украине, другие высказали сомнения, что законопроект пройдет второе чтение.

Как известно, второе чтение будет на осенней сессии, которая стартует в сентябре. Для первого чтения достаточно простого большинства голосов - 226. В то время как для второго необходимо конституционное большинство - 300 голосов.

В то же время в сети указали на проблемные момент с законопроектом.

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Напомним, сеть взорвалась меткими шутками и фотожабами, отреагировав тем самым на первый день работы новой Рады.

Не обошлось и без скандалов - новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время заседания вел нецензурную переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.