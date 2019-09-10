Хочу быть депутатом: фотограф показал, сколько стоит обед в Раде

Цены на еду в столовой Верховной Рады можно сравнить с ценами в недорогих киевских кафе.

Об этом сообщает фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Как можно увидеть на снимке из столовой для народных депутатов и других посетителей Верховной Рады, общая стоимость заказа составила 210 грн 97 копеек.

"Гулять, так гулять. Легкий перекус в Верховной Раде за 210.97 грн: утиная грудка - 140.26, сырники - 45.76, кофе с молоком - 23.00, хлеб - 1.98. Я уже хочу быть депутатом", – написал в комментарии к снимку фотограф.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", народные депутаты Украины заселились в столичные отели "Киев" и "Национальный", которые находятся неподалеку от Верховной Рады.

Также можно сравнить нынешние цены в столовой Верховной Рады с ценами марта 2019 года.