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Отстаньте от новой власти: Коломойский устроил скандал на ТВ, его поставили на место, видео

суббота, 21 сентября 2019, 11:51
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Олигарха Игоря Коломойского, устроившего скандал с телеведущим Савиком Шустером во время прямого эфира программы "Свобода слова", жестко поставили на место из-за его хамства.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, ведущий Савик Шустер напомнил Коломойскому о его поддержке всего лишь 15% украинцев, на что Коломойский ответил, что это не имеет значения.

"Игорь Валерьевич, я вот смотрю... Тут поддержка ваша примерно на уровне 15%. - То не имеет значения. - Вы бы 85% Украины посадили, потому что она вам не нравится, правильно?" – спросил Шустер.

Кроме того, юрист Павел Елизаров, которого Шустер пригласил в студию, попросил Коломойского не мешать новой власти.

"И еще я вам скажу одно: отстаньте от новой власти! Пришли молодые люди в страну, а вы отвлекаете их!" – сказал он, пригрозив Коломойскому судом.

Как сообщал "Апостроф", ранее Коломойский ответил на обвинения экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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