Отстаньте от новой власти: Коломойский устроил скандал на ТВ, его поставили на место, видео

Олигарха Игоря Коломойского, устроившего скандал с телеведущим Савиком Шустером во время прямого эфира программы "Свобода слова", жестко поставили на место из-за его хамства.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Так, ведущий Савик Шустер напомнил Коломойскому о его поддержке всего лишь 15% украинцев, на что Коломойский ответил, что это не имеет значения.
"Игорь Валерьевич, я вот смотрю... Тут поддержка ваша примерно на уровне 15%. - То не имеет значения. - Вы бы 85% Украины посадили, потому что она вам не нравится, правильно?" – спросил Шустер.
Кроме того, юрист Павел Елизаров, которого Шустер пригласил в студию, попросил Коломойского не мешать новой власти.
"И еще я вам скажу одно: отстаньте от новой власти! Пришли молодые люди в страну, а вы отвлекаете их!" – сказал он, пригрозив Коломойскому судом.
Как сообщал "Апостроф", ранее Коломойский ответил на обвинения экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.